جريمة هندية على أرض الكويت.. مسعف يقتل زوجته الممرضة ويتخلص من حياته

أقدم مسعف من الجنسية الهندية في الكويت، على قتل زوجته الممرضة بالسكين، قبل أن ينتحر ملقيا بنفسه من أعلى البناء الذي يقطن به.

ووقعت الجريمة في منطقة السالمية بمحافظة حولي الكويتية، أمس الخميس، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن انتحار شخص ألقى بنفسه من علو، واتضح أنه يحمل الجنسية الهندية وكان يقطن في العمارة ذاتها، وفقا لصحيفة "الرأي".

وكانت شقة المنتحر مغلقة، وبعد فتحها اكتشف رجال الأمن وجود امرأة، غارقة في دمائها، وعلى رقبتها إصابة بليغة وبجوارها أداة الجريمة ‏"ساطور"، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وكشفت تحريات المباحث أن المنتحر أقدم على قتل زوجته التي تعمل ممرضة وهي من نفس الجنسية الهندية، وأغلق باب الشقة ثم صعد أعلى العقار، وألقى بنفسه منتحرا، وأن توقيت ما بين ارتكاب الجريمة والانتحار متقارب، حسب ما ذكره مصدر أمني لـ"الرأي".

وبسؤال جيران الزوجين، أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة، وكشفوا عن وجود العديد من المشاكل والخلافات التي تجمعهما منذ فترة، حسب ما أوضحه مصدر أمني لـ"الأنباء".