عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة هندية على أرض الكويت.. مسعف يقتل زوجته الممرضة ويتخلص من حياته

صدى البلد

أقدم مسعف من الجنسية الهندية في الكويت، على قتل زوجته الممرضة بالسكين، قبل أن ينتحر ملقيا بنفسه من أعلى البناء الذي يقطن به.

ووقعت الجريمة في منطقة السالمية بمحافظة حولي الكويتية، أمس الخميس، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغا عن انتحار شخص ألقى بنفسه من علو، واتضح أنه يحمل الجنسية الهندية وكان يقطن في العمارة ذاتها، وفقا لصحيفة "الرأي".

وكانت شقة المنتحر مغلقة، وبعد فتحها اكتشف رجال الأمن وجود امرأة، غارقة في دمائها، وعلى رقبتها إصابة بليغة وبجوارها أداة الجريمة ‏"ساطور"، وفقا لصحيفة "الأنباء".

وكشفت تحريات المباحث أن المنتحر أقدم على قتل زوجته التي تعمل ممرضة وهي من نفس الجنسية الهندية، وأغلق باب الشقة ثم صعد أعلى العقار، وألقى بنفسه منتحرا، وأن توقيت ما بين ارتكاب الجريمة والانتحار متقارب، حسب ما ذكره مصدر أمني لـ"الرأي".

وبسؤال جيران الزوجين، أكدوا أنهم سمعوا أصوات مشاجرة قبل الواقعة، وكشفوا عن وجود العديد من المشاكل والخلافات التي تجمعهما منذ فترة، حسب ما أوضحه مصدر أمني لـ"الأنباء".

مقطع فيديو يقود شخصا للسجن شهرين فى الكويت.. شاهد ماذا فعل

الكويت .. قرارات عاجلة من مجلس القضاء بشأن انتخابات مجلس الأمة

الكويت الجنسية الهندية منطقة السالمية وزارة الداخلية قتل زوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسوف القمر 2023.. هل هو من علامات القيامة وماذا نفعل عند حدوثه؟

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

وأنت فى بيتك.. ادفع فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 5 مايو 2023

شيرين عبد الوهاب من حفل روائع الموجي : آسفة على الغلطة .. بس أم كلثوم بتخوف

ترشيحاتنا

تخلص من واحدة سريعا| احذر عقوبة حمل بطاقتين شخصية.. الحبس والغرامة في انتظارك

الزراعة ×أسبوع|تحديد سعر ضمان لتوريد القطن.. وتذليل أي معوقات تواجه استلام القمح

إجازة الجمعة.. سيولة مرورية بشوارع العاصمة والجيزة

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

إيرباص تتلقى 156 طلبا للطائرات التجارية خلال الربع الأول للعام 2023

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الريجيم يزيد من خطر الوفاة| ابعد عنه فورا

طريقة عمل فطائر البطاطس.. جديدة وغير تقليدية

بعد التكميم.. مي كساب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

فيديو

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ