الكويت .. قرارات عاجلة من مجلس القضاء بشأن انتخابات مجلس الأمة

عقد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي اجتماعاً اليوم، لمناقشة إجراءات الإشراف على انتخابات أمة 2023، وأصدر عددا من القرارات في هذا الشأن.

وبحسب صحيفة القبس التي نقلت عن مصادرها؛ فإن الإجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس القضاء بالإنابة المستشار عادل بورسلي، انتهى الى تعيين المحامي العام المستشار بدر المسعد رئيساً للجنة قبول المرشحين لانتخابات أمة 2023.

وذكر المصدر قائلا : تم تعيين نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات، كما تقرر تعيين المستشارين اسحق الكندري و سلطان بو جروة وعبدالسلام البعيجان، وعادل الدوسري كأعضاء في اللجنة.

وبين المصدر انه خلال الايام القليلة المقبلة سيتم تحديد شروط قبول المرشحين.

كما بين المصدر أن هناك توجها بتقديم اقتراحات بشطب جميع المدانين بقضايا شراء الأصوات والفرعيات الانتخابية وسوف تنظر اللجنة هذه الاقتراحات.

وجاء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بعد اعتماد مرسوم دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2023 والمقرر إجراؤها 6 يونيو المقبل، وهو الاجتماعي الثاني له في غضون 3 أيام.