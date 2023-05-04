عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. قرارات عاجلة من مجلس القضاء بشأن انتخابات مجلس الأمة

الكويت - علم
الكويت - علم

عقد المجلس الأعلى للقضاء الكويتي اجتماعاً اليوم، لمناقشة إجراءات الإشراف على انتخابات أمة 2023، وأصدر عددا من القرارات في هذا الشأن.

وبحسب صحيفة القبس التي نقلت عن مصادرها؛ فإن الإجتماع الذي عُقد برئاسة رئيس القضاء بالإنابة المستشار عادل بورسلي، انتهى الى تعيين المحامي العام المستشار بدر المسعد رئيساً للجنة قبول المرشحين لانتخابات أمة 2023.

وذكر المصدر قائلا : تم تعيين نائب رئيس محكمة الاستئناف المستشار يونس الياسين رئيساً للجنة الإشراف على الانتخابات، كما تقرر تعيين المستشارين اسحق الكندري و سلطان بو جروة وعبدالسلام البعيجان، وعادل الدوسري كأعضاء في اللجنة.

وبين المصدر انه خلال الايام القليلة المقبلة سيتم تحديد شروط قبول المرشحين. 

كما بين المصدر أن هناك توجها بتقديم اقتراحات بشطب جميع المدانين بقضايا شراء الأصوات والفرعيات الانتخابية وسوف تنظر اللجنة هذه الاقتراحات.

وجاء اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بعد اعتماد مرسوم دعوة الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس الأمة 2023 والمقرر إجراؤها 6 يونيو المقبل، وهو الاجتماعي الثاني له في غضون 3 أيام.

 

الكويت .. قرار عاجل بشأن العمالة المنزلية

غدا.. ولي عهد الكويت يتوجه إلى لندن للمشاركة في مراسم تتويج الملك تشارلز

الأعلى للقضاء انتخابات مجلس الأمة رئيس محكمة الاستئناف الكويت المحامي العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ولادي بيمارسوا الرذيلة مع بعض..فيديو يتسبب فى القبض على اليوتيوبر أم زياد

الكلب بدون قيد أوطوق.. كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل عقر الكلب لفتاة من راسها

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

إعلان عاجل من المخابرات الأمريكية بشأن تورط أوكرانيا في الهجوم على الكرملين

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

الكويت.. مرسوم أميري عاجل بحل مجلس الأمة

الوزراء الكويتي يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة يبحث التعاون المشترك مع البنك الدولي.. تفاصيل

وزير التعليم عن تطوير مناهج الإعدادية: نركز على الكيف وليس الكم

4 ابراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به .. أعرف أنت منهم ولا لأ

دعاء الصدقة عن المريض وفضلها في الشرع الشريف

بعد القبض عليها.. مفاجأة مُحزنة تنتظر أمّ زياد مدّعية الرذيلة ضد أبنائها

روسيا تكشف عن دخول العلاقات مع فرنسا "نظام الصمت"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحبّ وحده لا يكفي .. نصائح لاستمرار الزواج والنجاه من المطبات وتضمن حياة زوجية مستقرة وسعيدة

مشروبات تهدد عضلة القلب حال تناولها على الريق| كارثة صحية

3 وصفات طبيعية مذهلة موجود في كل بيت تخفف الالآم خشونة الركبة .. تعرف عليها

مخاطر غير متوقعة من كثرة التنازلات في الحياة الزوجية .. احذروها

فيديو

رفضت إعطائي حقوقي الشرعية.. تصريحات صادمة لزوج "عروس طنطا العذراء "..فيديو

فائدة 23٪ ولمدة 3 سنوات.. أفضل شهادات استثمار في البنوك.. فيديو

تاجرت بأطفالها عشان الفلوس ..تفاصيل صادمة بواقعة البلوجر هبة السيد

فتاة تنجو من «ذئب بشري» في مصر القديمة بعد استدراجها إلى مخزن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ