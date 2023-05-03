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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. قرار عاجل بشأن العمالة المنزلية

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت القوى العاملة الكويتية فتح أوجه التعاون لاستقدام العمالة من دول جديدة وذاك بناء علي تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ طلال الخالد. 


ولفتت الهيئة إلى أن توجيهات النائب الأول تضمنت التنسيق مع وزارة الخارجية لتوقيع مذكرات تفاهم مع دول جديدة مصدرة للعمالة؛ حيث إن الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بتطبيق قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015 بما يوفر الحماية الكاملة لحقوق العمالة.

وأكدت الهيئة أن هذه التوجهات تتناغم من اتجاه السياسة العامة نحو تعديل التركيبة السكانية .

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