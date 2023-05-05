4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإبلاغ السلطة المختصة وفقا للقانون الجديد

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون الجديد كيفية التعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة.

وحدد القانون الجديد حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإبلاغ الجهات المختصة حال وقوعها.

في هذا الصدد ، نصت المادة 6 من القانون على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:



1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.



2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

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3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.



4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

و في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.