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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 أهداف لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب..تعرف عليها

حيازة الحيوانات الخطرة
حيازة الحيوانات الخطرة

شهد المجتمع خلال الفترة  القليلة الماضية عددًا من الحوادث المفجعة، والتى سببتها بعض الحيوانات سواء كانت بصحبة حائزها أو أثناء تجولها حرة بالحدائق والمتنزهات أو الأبنية السكنية أو الفندقية دون اتخاذ حائزها أو مصطحبها الإجراءات والتدابير التي توفر الحماية والأمن للآخرين.

 

الأمر الذي جعل مجلس النواب يسرع من وتيرة العمل في مناقشة مشروع القانون الخاص بحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك للحد من الحوادث التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة وتسببت في كثير من موت الشباب والأطفال.

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النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

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قانون حيازة الحيوانات الخطرة.. ماذا قال عنه البيطريون وأهم مطالبهم

في سياق متصل، كان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء ، نهائيا على   مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، المقدم من أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.

 

واستهدفت التعديلات الجديدة لمشروع القانون تحقيق الآتي:

 

1-وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة.

2- إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة.

3- وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقًا للمعايير الدولية.

حيازة الحيوانات الخطرة الكلاب احمد السجيني

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