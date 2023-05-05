حريق في إحدى مصافي النفط بجنوب روسيا إثر هجوم بطائرة مسيرة

نشب حريق في إقليم مصفاة إليسكي لتكرير النفط في منطقة كراسنودار بسبب هجوم بطائرة مسيرة،اليوم الجمعة، وهو الثاني هذا الأسبوع ، حسبما ذكرت خدمات الطوارئ لوكالة تاس.



وقال المصدر لـ وكالة " تاس" الروسية أن هاجمت طائرة مسيرة منطقة مصفاة إليسكي لتكرير النفط مما أدى إلى اندلاع حريق في مساحة 60 مترا مربع، وتم القضاء على الحريق في الوقت الحالي.

ووفقا للمصدر، تعمل خدمات الطوارئ ووكالات إنفاذ القانون حاليا في مكان الحادث.





وفي 4 مايو ، هاجمت طائرة بدون طيار أيضًا مصفاة النفط في منطقة أليسكي، مما أدى إلى اشتعال النار في خزان لتخزين النفط.