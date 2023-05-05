نصيب وبعتبر نفسي محظوظ.. ولي العهد الأردني يتحدث عن خطيبته رجوة

أجاب ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل العاهل الأردني، على سؤال "ما هى الطريقة التي تعرفت بها على خطيبتك السعودية الآنسة رجوة آل سيف".

وقال ولي العهد الأردني: “الموضوع بسيط وأنه تعرض لهذا السؤال من قبل.. تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة.. وصار النصيب والحمد لله أنا بعتبر نفسي محظوظ”، مضيفا أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أن أمرا حدث جعله يتذكرها فقرر السؤال عنها والتواصل معها.

وأردف ولي العهد الأردني: "مش كل يوم الواحد بيتعرف على حد زي رجوة.. ونحمد الله على كل شئ ونتمنى السعادة والفرح للجميع".