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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاطا بالجثث.. شاهد| رئيس فاجنر ينهال بالشتائم على وزير الدفاع الروسي

رئيس فاجنر
رئيس فاجنر

نشر رئيس المرتزقة الروسي يفغيني بريجوزين، اليوم الجمعة، مقطع فيديو مليئا بالشتائم وهو يقف في ساحة من الجثث؛ ملقيا باللوم على كبار قادة الدفاع في الخسائر التي تكبدها مقاتلو مجموعة فاجنر في أوكرانيا.

 

واشتعلت تصريحات بريجوزين من جديد وصعدت نزاعا طويل الأمد مع وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ورئيس الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، الذي اتهمه مرارا بتجويع قواته من الذخيرة.

 

وظهر بريغوزين بجانب عشرات الجثث الملطخة بالدماء التي قال إنها لمقاتلي فاجنر، وقد تم حذف شتائمه في الفيديو الذي قامت بنشره الخدمة الصحفية التابعة له.

 

وقال بريجوزين، صارخا في الكاميرا: "لدينا نقص بنسبة 70٪ في الذخيرة. شويجو! جيراسيموف! أين ذخيرة *******؟".

 

وأضاف منفعلا أن المسؤولين سيذهبون إلى الجحيم، قبل أن يقول إن خسائر فاجنر ستكون أقل بخمس مرات إذا تم توفيرها بشكل كاف.

 

وتابع "هؤلاء فتيان فاجنر الذين ماتوا اليوم، الدم لا يزال نقيا"، مشيرا إلى الجثث من حوله، موضحا: "لقد جاؤوا إلى هنا كمتطوعين وهم يموتون حتى يمكن أن تصبح سمينا في مكاتبك".

 

وأكد زعيم مجموعة فاجنر الروسية أن قواته ستنسحب من باخموت بسبب نقص الذخيرة، محملا المسؤولية لوزارة الدفاع الروسية.

 

وقال: "قواتنا ستسلم مواقعها في مدينة باخموت إلى الجيش الروسي اعتبارا من 10 مايو".

وبدأ بريجوزين، الذي قادت مجموعته فاجنر هجوم روسيا المستمر منذ شهور على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، في الخلاف العلني مع قادة الدفاع العام الماضي ، متهما إياهم بعدم الكفاءة، وحرمان فاجنر عمدا من الذخيرة بدافع العداء الشخصي تجاهه.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، امتنع بريجوزين عن شن هجمات علنية على شويغو، حتى مع استمراره في الإيحاء بأن النقص المتعمد في الذخيرة أدى إلى تفاقم أعداد ضحايا فاجنر.

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