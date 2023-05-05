أمل جديد لمرضى الزهايمر.. اكتشاف عقار دونانيماب ويثبت فاعليته| تفاصيل

كشفت فضائية العربية تقرير فيديو عن علاج جديد يحمل الأمل لمرضى الزهايمر، فبعد 20 عاما من البحث عن علاج له تم اكتشاف أمل جديد لمرضى الزهايمر، بإثبات تجارب علمية فعالية دواء يدعى " دونانيماب" بعدما ادي لتباطؤ ملحوظ بالتدهور المعرفي للمرضى.



ووفقا لمدير الأبحاث في جمعية الزهايمر دكتور ريتشلرد أوكلي: فمن خلال التجربة لم تسوء أعراض نصف المرضي لمدة عام على الأقل، وكانوا أكثر قدرة على إجراء المحادثات وإدرة اكثر من اللذين لم يأخذوا الدواء.



وأكد تقرير العربية، أن دواء " دونانيماب" يعمل على إزالة " الأميلويد" وهي تراكمات للويحات ضارة في الدماغ، وبناء على النتائج الإيجابية للتجربة فالشركة المصنعة للعقار المحتمل تعمل للحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.



واختتم التقرير، أنه على الرغم من وفاة 3 حالات من أصل 1700 مرض، فقد شاركوا بالتجارب السريرية.



