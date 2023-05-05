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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لحظة خطأ شيرين عبد الوهاب على المسرح واعتذارها للجمهور.. فيديو

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

شهدت احتفالية روائع الموجي التى أقيمت مساء أمس على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري، والعربي، حيث قدم عدد من المطربين أغاني للراحل محمد الموجي وعلى رأسهم الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل أغنية للصبر حدود لكوكب الشرق أم كلثوم ومن ألحان الموجي، وقبل انتهاء شيرين من غنائها أخطأت وتناست بعض الكلمات، وهو ما جعلها تعتذر فور انتهاء فقرتها على هذا النسيان قائلة: أسفة على الغلط بس أم كلثوم بتخوف.

 

رأي ماجدة خير الله  فى أداء شيرين عبد الوهاب 

وكانت قد أشادت ماجدة خير الله بأداء الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضمن حفل روائع محمد الموجي ، والذي ضم عدد كبير من الفنانين . 

ونشرت ماجدة خير الله عبر حسابها الشخصي قائلة : في كل مره قبل ماتغني الواحد بيبقي حاطط ايده علي قلبه ويدعي ربنا يعدي الحكايه علي خير لكن الحمد لله شيرين عبد الوهاب كانت في افضل حالاتها من حيث المظهر والاداء وقدمت اغنيه انا قلبي اليك ميال بتمكن وسلاسه وذكرتنا بصوت الكروان فايزه احمد صاحبه الصوت المخملي البديع. 

أنغام تفتتح الحفل 

وكانت قد افتتحت المطربة أنغام حفل ليلة الموجي الذي انطلق منذ قليل على خشبة مسرح ابو بكر سالم وسط ترحيب كبير من الحاضرين.

وتوافد  أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وكان فى مقدمة الحضور الموسيقار حلمي بكر الذى حرص على الحضور على الرغم من الأزمة الصحية التى يمر بها وظهر على كرسي متحرك، بالإضافة إلى الملحن والموزع عزيز الشافعي ومحمد فؤاد وتامر عاشور وهشام الجخ وحميد الشاعري.

احتفالية روائع الموجي محمد الموجى شيرين عبد الوهاب شيرين

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