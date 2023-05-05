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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط راكبين بتهمة تهريب سبائك ذهبية في مطار القاهرة.. صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين مصريين حاولا تهريب سبائك الذهبية وعدم سداد الضرائب الجمركية.

الحالة الأولى كان أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من الشارقة، حيث استوقف محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، ونظرا لارتباك الراكب وقصر مدة سفره.

وقام مدحت عبد الصبور مدير الجمرك بصالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف كل من محمد حسين محمود و هاني احمد عفيفي وذلك لتفتيش الراكب ذاتيا مما اسفر عن ضبط ستة سبائك ذهبية اخفاهم الراكب في مكان حساس بجسدة، قامت لجنة مشكلة من حسام فتحي صقر و محمد سالم محمد مأمورا الجمرك بتحريز المضبوطات والتي بلغ وزن ثلاثة منه ٣٠٠ جرام ( مائة جرام لكل واحدة) واثنان بوزن أربعون جرام و سبيكة بوزن ثلاثون جرام بوزن إجمالي ٣٧٠ جرام.

والحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران النيل القادمة من جدة حيث استوقف محمد عدلي الليثي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكر وجود ما يجب الإفصاح عنه بحوزته، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية وسط الملابس بالحقائب، قام محمد امين مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١ بتكليف سيد فؤاد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٤ سبائك ذهبية اثناء منهم اخفاهم الراكب في مكان سري اسفل القاع الخارجي للحقيبة واثنان داخل سماعه "صب".

وقام محمد الدمرداش مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونه من احمد امين و حسن شرف و احمد رفاعي تحت اشراف محمود سليمان مدير الحركة وفي حضور علي فهمي من إدارة الامن الجمركي وذلك لتحريز المضبوطات التي بلغ وزنها ٢٥٠ جرام.

وأمر مدحت عبد الصبور مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول كما امر محمد رمضان الدمرداش مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢١  لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وبتوجيهات من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وتعليمات الاستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية باحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية.

 

 

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