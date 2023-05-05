البطل التاريخي .. 12 لقبا و4 إخفاقات للأهلي في السوبر المصري

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره نادي بيراميدز في مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح النادي الأهلي في التتويج بلقب السوبر 12 مرة في تاريخه ويعتبر البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري بعد أن حصد اللقب 12 مرة من أصل 19.

وغاب النادي الأهلي عن أول نسختين من بطولة السوبر المصري والتي حصدهما الزمالك على حساب كل من غزل المحلة والمقاولون العرب.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر المصري 4 مرات من قبل، بينها آخر نسختين أمام كل من الزمالك وطلائع الجيش على الترتيب.

وحصد النادي الأهلي لقبه الأول في السوبر المصري في موسم 2003-2004 وكانت بركلات الترجيح على حساب الزمالك.



تاريخ مشاركات الأهلي فى كأس السوبر المصري

موسم 2003/04، تعادل الأهلي امام الزمالك 0-0 ثم حسم الأهلي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

موسم 2005/06، فاز الأهلي على انبى بنتيجة 1-0 و سجل الهدف وائل جمعة فى الوقت الاضافى.

موسم 2006/07، فاز الأهلي على انبى بنتيجة 1-0 و سجل الهدف محمد ابو تريكة فى الدقيقة 91.

موسم 2007/08، تعادل الأهلي امام الاسماعيلى 1-1، سجل للاسماعيلى محمد حمص و تعادل للاهلى شادى محمد من ركلة جزاء، ثم حسم الاهلى اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

موسم 2008/09، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0 و سجل الاهداف احمد حسن و معتز اينو.

موسم 2009/10، خسر الأهلي امام حرس الحدود بنتيجة 2-0 و سجل الاهداف احمد حسن مكى و احمد عبد الغنى.

موسم 2010/11، فاز الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 1-0 و سجل الهدف محمد ابو تريكة.

موسم 2012/13، فاز الأهلي على ابنى بنتيجة 2-1 و سجل للاهلى عبد الله السعيد و جدو بينما سجل لانبى محمد شعبان.

موسم 2014/15، تعادل الأهلي امام الزمالك 0-0 ثم حسم الاهلى اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

موسم 2015/16، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، سجل للاهلى عبد الله السعيد (هدفين) و مؤمن زكريا بينما سجل للزمالك عمر جابر و محمود كهربا.

موسم 2016/17، تعادل الأهلي امام الزمالك بنتيجة 0-0 ثم خسر الاهلى بركلات الترجيح بنتيجة 1-3.

موسم 2017/18، فاز الأهلي على المصرى بنتيجة 1-0 و سجل الهدف وليد ازارو فى الوقت الاضافى.

موسم 2018/19، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، سجل للاهلى جونيو اجايى (هدفين) و حسين الشحات بينما سجل للزمالك محمود علاء (هدفين).

موسم 2019/20، تعادل الأهلي امام الزمالك بنتيجة 0-0 ثم خسر الاهلى بركلات الترجيح بنتيجة 3-4.

موسم 2020/21، تعادل الأهلي امام الجيش بنتيجة 0-0 ثم خسر الاهلى بركلات الترجيح بنتيجة 2-3.

موسم 2021/22، فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0 وسجل الاهداف برونو سافيو و كريم فؤاد.