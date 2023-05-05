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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف تستقبل 29 سائحا من جنسيات مختلفة

الممشي السياحي ببني
الممشي السياحي ببني سويف

وصلت إلى محافظة بني سويف، أمس، باخرة سياحية خلال رحلتها بين أسوان والقاهرة، وعلى متنها فوج سياحي متعدد الجنسيات قوامه 29 زائراً معظمهم من السياح الفرنسيين، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم"أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً،تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ،للاستمتاع بمنظر ورعة النيل،بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة

وعبر الفوج السياحي عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف،معربين عن تقديرهم  لمحافظ  بني سويف والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء  توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم  النيلية بين القاهرة و أسوان

الإدارة العامة السياح الفرنسيين المعالم السياحية المرسى السياحي الممشي الممشي السياحي محافظ بني سويف

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