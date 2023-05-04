إصابة 4 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب ٤ اطفال أشقاء من أسرة واحدة، مساء اليوم بالاشتباه بالتسمم الغذائى فى قرية منشأة الامراء بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف ، بعد تناولهم وجبة طعام مكونة من البيض والبطاطس.

تلقي مدير أمن بنى سويف أخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد استقبال مستشفي بني سويف التخصصي ٤ حالات يشتبه تسمم غذائياً بعد ظهور أعرض التسمم من القيئ والمغص المعوى وارتفاع في دراجات الحرارة، بعد تناولهم وجبة غذائية



من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف أن المستشفي أخذت عينة من المصابين لفحصها بالمعامل لتحديد سبب التسمم، واكد أن المصابين حالتهم مستقرة بعد اجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم تحرير محضر بالوقعة، وتولت النيابة متابعة التحقيقات