ضبط شاب طعن زوجته وابنته بأداة حادة بسبب خلافات أسرية بـ سمنود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من القبض علي شاب في نهاية العقد الثالث من عمره لارتكابه واقعة تعدي على زوجته وابنته وطعنهما بأداة حادة لخلافات أسرية بينهم بقرية كفر العزيزية وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهما.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد أبورية مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول ارتكاب المدعو "م.ن" 31 سنة عامل واقعة التعدي بالضرب على زوجته وابنته بواسطة أداة حادة بقرية كفر العزيزيه بنطاق دائرة المركز.



وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة سمنود برئاسة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز لعرضه على النيابة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وعرض الزوجه وابنتها على الطب الشرعي.