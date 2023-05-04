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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفاة وكيل مستشفى سمنود العام أثناء عمله إثر أزمة قلبية مفاجئة

الطبيب ضحية العمل
الطبيب ضحية العمل

شهد مستشفى سمنود العام التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم، واقعة وفاة الطبيب نبيه محمد البايعه استشاري الأطفال ووكيل مستشفى سمنود أثناء عمله إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية.


وكانت غرفة عمليات مديرية الصحة بمحافظة الغربية تلقت إخطارا حول وفاة الطبيب المذكور إثر وعكة صحية مفاجئة جاءت خلال فترة عمله لأكثر من 8 ساعات متواصلة.

 

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في ذات السياق نعى الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية وفاة الطبيب الزميل متمنيا له دوام الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


الجدير بالذكر أن الطبيب الراحل امتلك منزلة محبة ومودة كبيرة بين صفوف زملائه طوال فترة عمله، كطبيب شاب وصولا إلي لحظاته الأخيرة أثناء عمله داخل الحرم الطبي بالمستشفي سمنود العام.

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