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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي : توافر السولار بمحطات الوقود وحملات لمتابعة التزام الجميع

للمرة الثانية.. جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انتظام العمل داخل مواقف سيارات الأجرة بقرى ومدن المحافظة، حيث التزم الجميع بالتعريفة الجديدة التي أعلنتها المحافظة طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، جاء ذلك خلال الجولة الثانية التي قام بها المحافظ لتفقد مواقف سيارات الأجرة بمدن طنطا، المحلة الكبرى وسمنود.

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وخلال الجولة التقى محافظ الغربية عدداً من السائقين والمواطنين، الذين أبدوا راحتهم للزيادة الطفيفة في أسعار الأجرة وخاصة داخل المحافظة، كما استمع المحافظ إلى مطالب السائقين، موجها مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، في حين وجه رئيس حي ثان طنطا برفع كفاءة دورات المياه الموجودة بموقف الجلاء.

كما أطمأن محافظ الغربية على توافر الوقود بأنواعه المختلفة وخاصة السولار من خلال تفقده لعدد من محطات الوقود أثناء الجولة، موجهاً مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لتوافر الوقود والتزام الجميع بالأسعار الجديدة.

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يذكر أن محافظ الغربية قد قام بجولة في السابعة من صباح اليوم لتفقد  سير العمل داخل المواقف بمدن طنطا، قطور، بسيون وكفر الزيات.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء كمال عبد الله عزت رئيس مركز ومدينة سمنود، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب

جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
جولة لمحافظ الغربية لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب
التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التعريفة الجديدة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المواطنين المحلة الكبرى

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