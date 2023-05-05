رئيس الليجا: شرطان لعودة ميسي إلى برشلونة

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، إلى صفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال تيباس في تصريحات أبرزها فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" إذا تعاقد برشلونة مع ليو ميسي، فسيكون راتبه أقل مما هو عليه في باريس سان جيرمان ".



وأضاف: "عودة ميسي مشروطة أيضا ببيع برشلونة لبعض اللاعبين.. أعتقد أن برشلونة سيحصل على مبلغ جيد من بيع اللاعبين هذا الصيف".

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق للنجم الأرجنتيني التوقيع لأي نادٍ "مجانا"، حال عدم تجديد عقده مع العملاق الباريسي.

يذكر أن ميسي غادر برشلونة في صيف 2021 في صفقة انتقال حر، لينضم إلى باريس سان جيرمان بعقد يمتد لمدة موسمين.