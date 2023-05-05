ضبط عنصرين شديدي الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب التنفيذ عليهما فى قضيتى "مخدرات" محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد ، وسبق إتهامهما فى 18 قضية أبرزها "مخدرات، سلاح، سرقة، مقاومة سلطات" مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن إصابة أحدهما بعيار نارى (تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج).. وعثر بحوزتهما على (بندقية آلية ، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، عدد 3 إسطوانات من مسحوق الهيروين وزنوا 750 جرام، كمية من مخدر الحشيش ،مبلغ مالى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.. وتولت النيابة العامة التحقيق.