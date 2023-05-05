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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشهد حصاد مزرعة تقييم بحثي لسلالات القمح بالداخلة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  اليوم الجمعة، مزرعة البرنامج البحثي لتقييم أصناف و سلالات متنوعة من محصول القمح بقرية القصر بمركز الداخلة، ضمن البرنامج المُنفذ بعدد من مراكز المحافظة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار جهود المحافظة للتوسع في زراعة محصول القمح، وتجربة أصناف ذات إنتاجية مرتفعة، يرافقه الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة.

 

وشهد المحافظ حصاد الأصناف الناضجة وتقييم إنتاجيتها، تمهيدًا لعرض نتائج التجارب المختلفة، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل للتجارب العلمية التي تستهدف زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، بالتزامن مع الخطط والحوافز التي تقرها الدولة لدعم الإنتاج والمزارعين.

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