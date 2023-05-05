في ذكراها.. قصة وفاة فردوس محمد وصراعها مع السرطان

يوافق اليوم الجمعة 5 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة فردوس محمد، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1906، ورحلت في 30 يناير عام 1961، عن عمر يناهز الـ 55 عاما.

وتعد فردوس محمد، واحدة من أهم الفنانات اللاتي قدمن دور الأم فى السينما المصرية، بل أصبحت نموذجا للحماة الطيبة فى أذهان المصريين، نظرًا لطبيعة الأدوار التي كانت تقوم بها.

فردوس محمد وحياتها

ولدت الفنانة فردوس في عام 1906، ونشأت بعد ذلك يتيمة الأبوين، حيث تولت أسرة قريبة منها تربيتها وتعليمها في إحدى المدارس الأجنبية إلى أن استطاعت القراءة والكتابة واتقان اللغة الانجليزية.

بداياتها كانت من خلال خشبة المسرح، ولكن شهرتها وانتشارها تحققت من خلال الشاشة الذهبية.

ولقبت الفنانة فردوس محمد بأم السينما المصرية والتي يوافق اليوم ذكرى ميلادها.

وفاة فردوس محمد

توفيت فردوس محمد، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، بعد صراع مع مرض سرطان الدم في 30 يناير 1961.