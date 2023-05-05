مجلس الذهب العالمي : المصريون اشتروا 7 أطنان سبائك وجنيهات في 3 شهور

نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا نقلته وسائل إعلام عالمية، اليوم الجمعة ، جاء فيه أن المصريين في المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.

ووفقا للمجلس، تضاعف الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية في مصر حيث وصل إلى شراء 7 أطنان خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بإقبال المواطنين على الاستثمار بالمعدن الأصفر بغرض الادخار.



أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المشغولات الذهبية في مصر زاد 6% في الربع الأول على أساسٍ سنوي.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى تربع مصر على قمة الدول العربية الأعلى إنفاقًا على شراء المعدن الأصفر خلال الربع الأول من العام الحالى، إلا أنها جاءت فى المركز الثاني فى منطقة الشرق الأوسط مع تفوق إيران.

وعلى الرغم من نمو الطلب المحلى على المعدن الأصفر إلا أن الطلب العالمي على الذهب شهد هبوطا في الربع الأول من العام الجاري.