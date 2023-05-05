المدير الفني لمنتخب الإمارات يشاهد لقاء السوبر

أكد عمرو مختار مدرب منتخب الإمارات أن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب الإماراتي سيتواجد في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي لدعم بيراميدز في مباراة السوبر المصري الذي يواجه فيه نظيره النادي الأهلي.

ويرتبط أروابارينا بعلاقة وطيدة مع نادي بيراميدز بعدما تولى تدريبه لفترة، قبل أن يتولى تدريب منتخب الإمارات، وحريص دائما على التواصل

مع مسئولي الإدارة واللاعبين.

أكد مختار أن أروابارينا ما يزال يعتز بالفترة التي قضاها في مهمة تدريب بيراميدز وأنه شاهد من الاحترافية الشديدة في التعامل من جانب الإدارة وقوتها، متمنيا أن يحقق النادي أول بطولة في مشواره وحصد كأس السوبر المصري.