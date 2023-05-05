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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات وبريطانيا تبحثان تطوير التعاون الثنائي

صدى البلد

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، حرص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والارتقاء بها إلى آفاقٍ أوسع للتعاون والشراكة البنّاءة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الإماراتي في العاصمة البريطانية لندن، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.

وهنأ الشيخ منصور بن زايد، جيمس كليفرلي بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مُتمنياً للحكومة والشعب البريطاني المزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائيّ في عدد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق المزيد من الازدهار للبلدين والشعبين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الدولية وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 

 

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