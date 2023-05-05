مهرجان "جربة" يطلق بوستر دورته الثانية تحت شعار "بالسينما نرتقي ونلتقي"

أطلق مهرجان "جربة للسينما العربية" بوستر الدورة الثانية للمهرجان والتي ستقام في الفترة من 18 يونيو إلى 24 عام 2023، والبوستر فكرة الدكتورة عبلة الأسود مدير المهرجان ، ومن تصميم أحمد إسماعيل الذي صرح بأن مكونات وتفاصيل البوستر تجمع بعضا من ثقافة مدينة جربة فالزي التي ترتديه السيدة على هو الزي الرسمي للمرأة في جزيرة" جربة" وأن الفنار الموجود أعلى البوستر هو أحد معالم الجزيرة السياحية وبحرها المتدرج باللون الأزرق .



وصرحت الدكتورة، عبلة الأسود مؤسس ومدير مهرجان " جربة للسينما العربية" عن تفاصيل البوستر، بأن الفنار في جزيرة جربة هو أحد المعالم الأساسية، وأهم ما يميز الجزيرة ، فضلا عن أنه أطول فنار في افريقيا، وعن زي السيدة المتواجدة على البوستر هذا العام قالت : وضعنا الزي التقليدي والحلي الأحمر الخاص بالمرأة في جزيرة" جربة" ، والمظلة على رأسها ترتديها المرأة والولد الصغير والكبير في جزيرة جربة، وطريقة وقوفها داخل مياه البحر تشير لانتظارها لزوجها في آمان ليعود بالصيد من البحر لتضعه في الوقفة" التي تحملها والبحر صاحب اللون الأزرق بدرجاته يدل على بحر الجزيرة متعدد الألوان الصافي النقي، والرمال الصافية، والبوستر كله يدل على الأمان في جزيرة" جربة" جزيرة التعايش والتسامح .



وشعار هذا العام " بالسينما نرتقي ونلتقي " فكرة المدير الفني للمهرجان الطاهر بن غديفة ومدير المكتب الفني ماهر زيتون.

مهرجان "جربة للسينما العربية " أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماجوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم ، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور ، ومن المقرر انطلاق الدورة الثانية للمهرجان من يوم 18 يونيو إلى 24 يونيو 2023 في جزيرة " جربة " السياحية بجنوب مدينة تونس .