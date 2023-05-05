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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحفيظ: لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية

صدى البلد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن لاعبي الفريق ظهروا بشكل رائع في مواجهة بيراميدز، ونجحوا في تحقيق المطلوب منهم ونفذوا التعليمات بشكل جيد، لذلك استحقوا التتويج بلقب السوبر.

وأوضح عبد الحفيظ أن المباريات النهائية دائمًا ما تكون صعبة، والحظوظ تكون متساوية لكل فريق، ولكن الأهلي يعرف جيدًا كيف يخوض مثل هذه المباريات لأنه يحترم جميع المنافسين.

وأشاد مدير الكرة بلاعبي الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا على قدر المسئولية، ونجحوا في إدخال بطولة جديدة إلى خزائن النادي، كما أثنى على التشجيع الرائع لجماهير الأهلي طوال الـ120 دقيقة، مؤكدًا أن دعمهم المستمر للفريق هو سر نجاحه الكبير.

 

سيد عبد الحفيظ بالنادي الأهلي تحقيق المطلوب بلقب السوبر بلاعبي الأهلي

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