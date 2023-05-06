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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتلاوة القرآن والدعاء.. إمام مصري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ والنواب في أمريكا

صدى البلد

افتتح الشيخ الأزهري المصري، حسن مصطفى علي، إمام مركز مكة الإسلامي، بشيكاغو، جلسة مجلس الشيوخ ثم جلسة مجلس النواب لولاية إلينوي الأمريكية، بآيات من القرآن الكريم، ثم الدعاء بالتوفيق والسداد لتحقيق العدل والسلام.  

جاء ذلك ضمن فعاليات يوم التواصل مع ممثلي الولاية من قِبل مجلس المؤسسات الإسلامية في شيكاغو وضواحيها؛ حيث يذهب أكثر من 200 مشارك من المجتمع المسلم للتحدث مع ممثليهم في الولاية عن قضايا تهمهم في حياتهم، والحث على سن القوانين التي تهمهم مع الملايين من سكان الولاية. 

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وفي تصريحات خاصة بالشيخ حسن علي قال:  للمرة الثانية - بفضل الله -   دعيت إلى افتتاح جلسات مجلسي الشيوخ والنواب، فاستفتحت بقراءة قوله تعالي من سورة المائدة: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ". ثم ترجمتها إلى الإنجليزية، وأكملت بالدعاء للأعضاء والنواب، المشرعين وصناع القرار، بالهداية والتوفيق لإقامة العدل والسلام وخدمة الناس.

مجلس الشيوخ

 


مجلس الشيوخ والنواب

 

بدأ اليوم بإفطار مع بعض أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أعقبه مؤتمرًا صحفيًا، للحديث عن الفعاليات، ثم بعقد عدة اجتماعات خاصة مع حاكم الولاية، ورئيس مجلس النواب، وأعضاء من مجلس الشيوخ.

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