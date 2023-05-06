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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000  طن بضائع عامة ومتنوعة ، 803 شاحنة و 100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 317 شاحنة و 58 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 486  شاحنة و 42 سيارة . 
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال  السفينتين دليلة وامل ومغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس   فيما شهد  الميناء بالامس وصول السفينة بوسيدون اكسبريس  و مغادرة السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة  و 305 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج ، ايلة وسينا 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2475 راكب بموانيها .
 

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