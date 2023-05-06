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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ملكة إسبانيا تخطف الأنظار خلال حفل تتويج تشارلز الثالث

ملكة اسبانيا تختطف
ملكة اسبانيا تختطف الأنظار قبل حفل تتويج الملك تشارلز

انضمت الملكة الإسبانية  ليتيتسيا البالغة من العمر 50 عامًا ، إلى زوجها الملك فيليب السادس، 55 عامًا ، لحضور تتويج العاهل البريطاني في لندن اليوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،ارتدت ليتيتسيا ، التي كانت ترتدي ملابس مثيرة للإعجاب ، والتي انضم إليها أيضًا في حفل الاستقبال عدد من أفراد العائلة المالكة الأجانب ، بما في ذلك الأميرة تشارلين أميرة موناكو ، الأناقة في فستان أخضر ميدي من فيكتوريا بيكهام ، بتكلفة 850 جنيهًا إسترلينيًا ، مع حذاء بكعب كحلي وحقيبة كلاتش سوداء.

ملكة اسبانيا تختطف الأنظار قبل حفل تتويج الملك تشارلز

وبحسب موقع المصمم البريطاني ، فقد تميز الفستان بجزء أمامي مُجمع ، وأكمام من الخزامى ، وفتحة رقبة على شكل V في الخلف. 

ملكة اسبانيا تختطف الأنظار قبل حفل تتويج الملك تشارلز

وأضاف : "شكل ناعم حول الخصر ليناسب وتملقه ، وبتنورة متسعة بلطف ، فإنه ينضح بأناقة عصرية".

إضافة لمسة من التألق إلى مجموعتها ، أكملت ليتيزيا إطلالتها مع بروش مرصع بالألماس وسوار من الزمرد والفضة.

العائلة المالكة الإسبانية الملك فيليب السادس العاهل البريطاني

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