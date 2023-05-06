ملكة إسبانيا تخطف الأنظار خلال حفل تتويج تشارلز الثالث

انضمت الملكة الإسبانية ليتيتسيا البالغة من العمر 50 عامًا ، إلى زوجها الملك فيليب السادس، 55 عامًا ، لحضور تتويج العاهل البريطاني في لندن اليوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،ارتدت ليتيتسيا ، التي كانت ترتدي ملابس مثيرة للإعجاب ، والتي انضم إليها أيضًا في حفل الاستقبال عدد من أفراد العائلة المالكة الأجانب ، بما في ذلك الأميرة تشارلين أميرة موناكو ، الأناقة في فستان أخضر ميدي من فيكتوريا بيكهام ، بتكلفة 850 جنيهًا إسترلينيًا ، مع حذاء بكعب كحلي وحقيبة كلاتش سوداء.

ملكة اسبانيا تختطف الأنظار قبل حفل تتويج الملك تشارلز

وبحسب موقع المصمم البريطاني ، فقد تميز الفستان بجزء أمامي مُجمع ، وأكمام من الخزامى ، وفتحة رقبة على شكل V في الخلف.

ملكة اسبانيا تختطف الأنظار قبل حفل تتويج الملك تشارلز

وأضاف : "شكل ناعم حول الخصر ليناسب وتملقه ، وبتنورة متسعة بلطف ، فإنه ينضح بأناقة عصرية".

إضافة لمسة من التألق إلى مجموعتها ، أكملت ليتيزيا إطلالتها مع بروش مرصع بالألماس وسوار من الزمرد والفضة.