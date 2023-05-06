الإيثيريوم ترتفع بأكثر من 6% وسط مراهنات المستثمرين على "عملات الميم"

قفز سعر الإيثريوم ، حيث راهن المستثمرون على أحدث عملات الميم أو memecoins في عالم العملات المشفرة.

ارتفعت الإيثريوم بأكثر من 6% إلى 1991.05 دولار، وفقًا لـ Coin Metrics، فيما لا تزال أقل من المستوى الرئيسي 2000 دولار الذي اخترقته لفترة وجيزة في أبريل/نيسان.

بينما ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 2% لتصل إلى 29496.34 دولارًا، محاولة الاقتراب من مستوى 30 ألف دولار.

استمر قلق المستثمرين منذ انهيار FTX، في انتظار تخلص السوق من المنصات والشركات غير المسؤولة أو غير الجادة التي ساهمت في بعض الأحداث الكارثية لعام 2022.

Memecoins مثل PEPE و SPONGE وكذلك dogecoin أو shiba inu مدفوعة بالشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة من الاستثمار فيها.

فمثلاً، ارتفع رمز SpongeBob الذي تم إنشاؤه حديثًا (SPONGE) - والذي يعتمد على شخصية Spongebob Squarepants وتم إطلاقه الخميس 4 مايو - بنحو 600% منذ ذلك الحين ويتم تداوله بأقل من 1 سنت لكل عملة، وفقًا لـ CoinMarketCap.

قال موقع CoinMarketCap إن Pepecoin (PEPE) - استنادًا إلى ميم الإنترنت Pepe the Frog - ارتفع بأكثر من 120% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تم إنشاء Pepe the Frog بواسطة رسام الكاريكاتير Matt Furie في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

قال كونور رايدر محلل الأبحاث في Kaiko: "أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإيثيريوم يعود إلى عودة ظهور عملات الميم".