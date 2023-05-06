عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإيثيريوم ترتفع بأكثر من 6% وسط مراهنات المستثمرين على "عملات الميم"

صدى البلد

قفز سعر الإيثريوم ،  حيث راهن المستثمرون على أحدث عملات الميم أو memecoins في عالم العملات المشفرة.

ارتفعت الإيثريوم بأكثر من 6% إلى 1991.05 دولار، وفقًا لـ Coin Metrics، فيما لا تزال أقل من المستوى الرئيسي 2000 دولار الذي اخترقته لفترة وجيزة في أبريل/نيسان.

بينما ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 2% لتصل إلى 29496.34 دولارًا، محاولة الاقتراب من مستوى 30 ألف دولار.

استمر قلق المستثمرين منذ انهيار FTX، في انتظار تخلص السوق من المنصات والشركات غير المسؤولة أو غير الجادة التي ساهمت في بعض الأحداث الكارثية لعام 2022.

Memecoins مثل PEPE و SPONGE وكذلك dogecoin أو shiba inu مدفوعة بالشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتكبد العديد من المستثمرين خسائر كبيرة من الاستثمار فيها.

فمثلاً، ارتفع رمز SpongeBob الذي تم إنشاؤه حديثًا (SPONGE) - والذي يعتمد على شخصية Spongebob Squarepants وتم إطلاقه الخميس 4 مايو - بنحو 600% منذ ذلك الحين ويتم تداوله بأقل من 1 سنت لكل عملة، وفقًا لـ CoinMarketCap.

قال موقع CoinMarketCap إن Pepecoin (PEPE) - استنادًا إلى ميم الإنترنت Pepe the Frog - ارتفع بأكثر من 120% خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

تم إنشاء Pepe the Frog بواسطة رسام الكاريكاتير Matt Furie في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

قال كونور رايدر محلل الأبحاث في Kaiko: "أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الإيثيريوم يعود إلى عودة ظهور عملات الميم". 

الإيثريوم التواصل الاجتماعي البيتكوين العملات المشفرة المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي بالسوبر

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

نجم الزمالك يوجه رسالة لمالك نادي بيراميدز بعد خسارته للسوبر لصالح الأهلي

المدارس تلتزم بتطبيق 8 ضوابط هامة مع انطلاق امتحانات الترم الثاني اليوم

ترشيحاتنا

تعطل سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج| والتعليم: الاختبار متاح حتى 4 عصرا

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

جيش الاحتلال ينشر تفاصيل العملية العسكرية في طولكرم

لا استيراد من الخارج.. الوزير: نسابق الزمن لتوطين صناعات النقل في مصر

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

هل صيام ستة أيام من شوال ثوابه يعادل صوم العمر كله؟.. الإفتاء: بشرط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

نشرة المرأة| رضوى الشربيني تثير الجدل بتعليق على أزمة حسن شاكوش وزوجته.. أرخص علاج منزلي للبواسير.. دلالات الألون وخبايا الشخصيات

فيديو

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

الزمالك يشكو اتحاد الكرة للفيفا.. تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ