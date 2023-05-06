بلغ عن مخالفة تعريفة الركوب الجديدة بـ 6 وسائل للتواصل .. تفاصيل

يستطيع المواطنون الإبلاغ عن المُخالفين لتعريفة الركوب الجديدة المُعلنة التي أعلنتها المحافظات بعد زيادة أسعار السولار، من خلال 6 وسائل للتواصل التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية لتلقي شكاوى المواطنين.

واعلنت وزارة التنمية المحلية انها وفرت 6 وسائل للتواصل وتلقي شكاوي المواطنين حول مخالفة التعريفة الجديدة للركوب في المحافظات، حيث يمكن التواصل وتقديم الشكوي عن طريق أرقام غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، لتلقي البلاغات والشكاوي وهي أرقام الموبايل التالية:

01103111761 - 01103111762

بالاضافة الى الخط الساخن رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتباراً من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية .

علاوة على أرقام التواصل لـ مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية، من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتساب” 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330 والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: www.facebook.com/sotakmasmwo والبريد الإلكتروني [email protected] ، و رقم الفاكس 33374892 الذي تمت إضافة مؤخرًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

واكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انه هناك جولات تفتيشية لقيادات المحليات في المحافظات علي المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وعدم مخالفاتها والتأكد من انتظام واستقرار الاوضاع في المواقف العامة.