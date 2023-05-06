في يوم اللا حمية العالمي.. كيف تفقد الوزن دون الشعور بالجوع

يتم الاحتفال في يوم 6 مايو من كل بـ يوم اللا حمية العالمي لعدم اتباع نظام غذائي، لتعزيز نمط حياة صحي ومستدام يؤدي إلى صحة جيدة ورفاهية بشكل عام.

وبالنسبة لأولئك الذين يسعون لفقدان الوزن بشكل صحي، هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها دون اتباع الحميات الغذائية غير الضرورية أو الحميات الغذائية القاسية التي تضر أكثر مما تنفع في بعض الأحيان.



من منا لا يريد أن يأكل أكثر ويفقد وزنه؟ إذا حاولت تقليل كمية الطعام الذي تتناوله، فمن المؤكد أنك ستشعر بالجوع وسرعة الانفعال وفقدان الطاقة، وهذا هو السبب أيضًا في أن خبراء الصحة يقولون إن العديد من الأشخاص يعانون من مشكلات صحية أساسية، حيث يمكن أن يتسبب نقص الغذاء في إحداث فوضى في أداء الجسم.

وفقًا للدراسات، يشعر الأشخاص بالشبع بكمية الطعام الذي يتناولونه، وليس بعدد السعرات الحرارية التي يتناولونها، يمكنك خفض السعرات الحرارية في الأطعمة المفضلة لديك عن طريق تقليل كمية الدهون أو زيادة كمية المكونات الغنية بالألياف مثل الخضراوات الموسمية والفاكهة.

لذلك، إذا كنت تبحث عن خسارة وزن مستدامة وصحية وطويلة الأجل، فمن المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن والابتعاد عن الحميات الغذائية القاسية أو البدائية، وإليك بعض النصائح المفيدة لبدء رحلة صحية لفقدان الوزن:

تناول الطعام بانتباه

الأكل الواعي، وفقًا لخبراء الصحة، هو الخطوة الأولى نحو حياة صحية، بصرف النظر عن مساعدتك على تعلم التمييز بين الجوع الجسدي والعاطفي، فإنه يساعد أيضًا في تقليل أنماط الأكل غير المتكافئة ويدعم فقدان الوزن الصحي.

وفقًا لهارفارد هيلث، فإن مفهوم الأكل اليقظ، وهو مفهوم بوذي، يشمل:

- الأكل البطيء دون أي مشتتات.

- تأكل حتى تشبع ولا تحشو نفسك.

- تعلم التمييز بين محفزات الجوع الحقيقي وعدم الجوع.

- تعلم كيفية التعامل مع الشعور بالذنب والقلق المتعلقين بالطعام.

- الحفاظ على الصحة العامة من خلال الأكل.

البقاء رطبًا

وفقًا للدراسات، يساعد الماء بشكل كبير في إنقاص الوزن بعدة طرق، بصرف النظر عن المساعدة في قمع الشهية، فإنه يعزز التمثيل الغذائي ويجعل التمرين أسهل وأكثر كفاءة.

يساعدك تناول الماء بانتظام أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام أو الاستسلام للملذات المذنبة.

وفقًا لجامعة جون هوبكنز، يحفز الماء عملية التمثيل الغذائي في الجسم وإنفاق الطاقة.

تجنب الأطعمة المصنعة وغير المرغوب فيها

يركز خبراء الصحة على اختيار طعامك بعناية عند القيام بمهمة إنقاص الوزن، في حين أن الأطعمة غير المرغوب فيها والمعالجة لذيذة ومغرية، فهي غير صحية، وتحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والكربوهيدرات المكررة أو الدهون التي تضيف سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي، ما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

وفقًا لـ Harvard T.H، فإن مدرسة تشان للصحة العامة، تحتوي على ألوان صناعية أو نكهات أو إضافات كيميائية أخرى تساهم بشكل كبير في السمنة وزيادة انتشار الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

يقول خبراء الصحة إن الأشخاص يأكلون باستمرار المزيد من الطعام عندما يُعرض عليهم حصص أكبر، وبالتالي، من المهم التحكم في كمية الطعام التي تضعها في طبقك.

يقول خبراء التغذية إن أحجام الأطباق والملاعق يمكن أن تؤثر دون وعي على مقدار الطعام الذي يأكله شخص ما، لذا من المهم تبديل طبقك المعتاد أو وعاءك أو ملعقة التقديم للحصول على بديل أصغر يمكن أن يقلل من مساعدة الطعام ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

دليل تقريبي لكل وجبة، وفقًا لأخصائيي التغذية، هو:

سلطة خضار: نصف طبق.

بروتين عالي الجودة: ربع صحن.

الكربوهيدرات المركبة: ربع صحن.

الأطعمة الغنية بالدهون: نصف ملعقة كبيرة أو 7 جرامات.

تمرن بانتظام

لا يساعدك التمرين المنتظم والمتسق على الحفاظ على نشاطك وحرق السعرات الحرارية فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين صحتك العامة ورفاهيتك.

يوصي خبراء الصحة بممارسة التمارين المعتدلة إلى عالية الكثافة لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم، والتي تشمل المشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجات.

المصدر: timesnownews