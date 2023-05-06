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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيدة أوكرانيا الأولى تظهر في حفل تنصيب ملك بريطانيا

سيدة أوكرانيا الأولى
سيدة أوكرانيا الأولى

ظهرت سيدة أوكرانيا الأولى أولنا زيلينسكي خلال حفل تنصيب الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وسط حضور دولي كبير.

وغيرت كنيسة إنجلترا صياغة دعوتها للجمهور لمبايعته للملك تشارلز الثالث خلال مراسم تتويجه، السبت، وذلك بعد ردود الفعل الشعبية السلبية، حيث سيتيح رئيس أساقفة كانتربري الآن للناس خيار قول "حفظ الله الملك تشارلز" فقط بدلاً من تقديم تعهد الولاء الكامل.

وبحسب cnn كان تعهد الولاء ينص على ما يلي: "أقسم أنني أقدم الولاء الحقيقي لجلالتك ولورثتك وخلفائك وفقًا للقانون. ساعدني يا الله."


وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات واسعة النطاق لنص الولاء الأصلي المقترح، حيث وفي استطلاع حديث على الإنترنت أجراه موقع Good Morning Britain على قناة ITV، قال 86.5٪ من بين أكثر من 164 ألف مشارك إنهم لن يقرأوا تعهد الولاء، بينما وصف صديق بارز للملك الصياغة السابقة بأنها "غير حكيمة".

أساقفة كانتربري رئيس أساقفة كانتربري الملك تشارلز الثالث

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