تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. واستقرار الدولار.. فيديو

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار ٢١ يستقر

قدمت مذيعة صدي البلد “رينال عويضة" تغطية إخبارية عن أسعار الذهب والدولار اليوم السبت



سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وسعر جرام الذهب لم يعدا معلومة تهم المختصين فقط، بل أصبحا معلومة تهم كل المواطنين، لذا نعرض لحضراتكم في تغطيتنا تفاصيل سعر صرف الدولار في مختلف البنوك المصرية، وسعر جرام الذهب.

في البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع وفي بنكي الأهلي ومصر فسجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم للدولار 30.90 جنيه في مصرف ابو ظبي الإسلامي، وسعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك بلوم 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع،و بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ السعر في بنك المشرق فبلغ 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما سعر جرام الذهب فتراجعت اليوم السبت ٦ مايو ٢٠٢٣، وسجل عيار 24 ، 2977 جنيها للجرام، و سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2605 جنيه..

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2233 جنيها للجرام، أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20840 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,750 جنيه للبيع و 1,763 جنيه للشراء.

وكان قد وصل سعر كيلو الذهب حوالي 3,000,000 جنيه للبيع، و 3,022,857 جنيه للشراء في بداية اليوم، ووصل فيه أيضاً سعر أوقية الذهب حوالي 93,300 جنيه للبيع، و 94,011 جنيه للشراء.

وتعتبر هذه الأسعار دون سعر المصنعية، والتي تضاف لسعر الذهب وتكون بين ٣٠ و٦٥ جنيه.