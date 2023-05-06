أمن مطار القاهرة يحبط محاولات لتهريب عملات أجنبية للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

و تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من خلال التعامل الفنى من تحقيق العديد من النجاحات .

حيث تم ضبط (سيدة - مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية كبيرة "عملات أجنبية") بالمخالفة للقانون ، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

وبمواجهتها أقرت بإشتراكها مع (سيدة - مقيمة بالقاهرة) متواجده بساحة إنتظار السيارات خارج الدائرة الجمركية على إرسال مبالغ مالية لها مع بعض المواطنين بدعوى تركها معها سهواً.. تم ضبطها وبحوزتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") وبمناقشتها أقرت بما سبق.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) لحيازته (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة بحقيبته وأسفل طيات ملابسه بالمخالفة للقانون وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.