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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تختتم امتحانات النقل دون مشاكل

امتحانات النقل بالأزهر
امتحانات النقل بالأزهر الشريف

انهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، اليوم السبت، حيث أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

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وذكرت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان، أنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب سواء حول الوقت المخصص للامتحان أو صعوبة الأسئلة.

وتابع علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب سير أعمال الامتحانات، وتأكد من عدم وجود شكاوى، حث كان برفقتة الدكتورة دعاء صبري موفد قطاع المعاهد الأزهرية للإشراف على الامتحانات وحنان عبد المجيد مدير إدارة التعليم النوعي وعادل حجر أمن المنطقة وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

الاسكندرية الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندريه الأزهريه الابتدائية والاعدادية الرابع والخامس الابتدائي المهارات المهنية اللغة الإنجليزية

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