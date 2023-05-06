المنطقة الأزهرية بالإسكندرية تختتم امتحانات النقل دون مشاكل

انهت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، اليوم السبت، حيث أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

وذكرت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، في بيان، أنه لم ترد أي شكاوى من الطلاب سواء حول الوقت المخصص للامتحان أو صعوبة الأسئلة.

وتابع علاء العريان، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب سير أعمال الامتحانات، وتأكد من عدم وجود شكاوى، حث كان برفقتة الدكتورة دعاء صبري موفد قطاع المعاهد الأزهرية للإشراف على الامتحانات وحنان عبد المجيد مدير إدارة التعليم النوعي وعادل حجر أمن المنطقة وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.