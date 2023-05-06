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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. محظورات تصريف مخلفات المحال التجارية والصناعية

صورة ارشيفية - نفايات
صورة ارشيفية - نفايات

وضع قانون حماية البيئة ضوابط هامة بشأن المواد والنفايات الخطرة، وإلزام القائمين عليها بعدد من الإجراءات وذلك لحماية المواطنين من خطورة هذه المواد والتي تمثل تهديد على صحة المواطنين حال التعامل معها بإهمال وعدم الالتزام بالقرارات المتبعة في هذا الشأن.

ونصت المادة (69) علي أن يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.

 

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ووفقا للمادة (70) يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

وحظرت المادة (70)  إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. (٤)

منشآت نفايات المحال العامة المخلفات الشواطئ ترخيص

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