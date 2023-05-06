اندلاع حريق هائل بأحد معارض الأثاث في سيدي بشر

اندلع حريق بأحد معارض الأثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، شرقي الإسكندرية اليوم السبت، حيث يشغل المحل يشغل الطابقين الأول والثانى العلوى بكامل مساحة العقار محل البلاغ والتى تبلغ حوالى ٣٠٠متر مربع.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، بـ 6 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق، وجرى قطع المرافق بالعقار وإخلائه من السكان حتى انتهاء عملية التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المنتزة بلاغا عن اندلاع حريق في معرض أثاث بشارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف لموقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق في معرض موبيليا والتهامه محتويات بالطابق الأول والثاني، وتم تحرير محضر بالواقعة وندب فريق من البحث الجنائي للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.