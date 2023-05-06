وكيل تعليم كفر الشيخ يطمئن على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي والسادس الابتدائي والأول الثانوي تعليم فني وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، على حسن سير الامتحانات، مؤكداً عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وقال وكيل الوزارة: أدى 27066 طالباً بالصف الأول الثانوي امتحانات مادة اللغة العربية، و أدى 70109 طلاب وطالبات في الصف السادس الابتدائي في امتحان مادتي واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

وأضاف: وأدى 30764 طالباً وطالبة في الصف الأول «تعليم فني» في مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية للتعليم الصناعي والزراعي والفندقي ومادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية للتعليم التجاري.

كما تفقد محمد عبد لله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد هشام بركات الثانوية بنات، والصف السادس الابتدائي بمدرسة السلام التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

وتفقد كنترول المدرسة، موجهاً بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، متابعاً أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي والأول الثانوي والأول تعليم فني بمدرسة السلام الابتدائية من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.