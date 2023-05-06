امتحانات نهاية العام| دعاء وآية يقضيان على النسيان.. رددهما قبل دخول اللجنة

ساعات قليلة وتبدأ امتحانات نهاية العام، وتكثر عمليات البحث على “جوجل” عن دعاء المذاكرة ودعاء قبل الامتحان، ويعاني كثير من الطلبة من التوتر لضغط المذاكرة عليهم، مما يؤدي إلى النسيان فى هذه الفترة التى تسبق الامتحانات، لذلك على كل طالب أن يستعين بالله ويبدأ بالدعاء قبل المذاكرة ويختم بالدعاء.

وقد يعاني الكثير من الطلبة من التشتت والتوتر وعدم الثقة بالنفس مع قرب الامتحانات، إلا أن القرآن الكريم لم يترك شيئا إلا وله حل ودواء، فهناك سورة من قرأها سيرى العجب العجاب في حياته بها سر لا يعلمه إلا الله.

دعاء قبل الامتحان

اللهم إنى أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة.

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

أية قرآنية لها تأثير عجيب إذا رددتها وأنت فى لجنة الامتحان

بعد تسلمك ورقة الأسئلة وقبل قراءتها، اقرأ الآية الكريمة من سورة النساء ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ وتقرأ الآية 3 مرات، وتردد [وعلمك ما لم تكن تعلم] 3 مرات، وسوف تجدون لها تأثيرا عظيما في التذكير بما قرأتموه طوال العام.

دعاء قبل الامتحان

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

دعاء قبل دخول الامتحان

«اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

دعاء عند دخول قاعة الامتحانات

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

دعاء أثناء الامتحان

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

دعاء عند تعسر الامتحان

«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

دعاء عند نهاية الإجابة

«الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين».

4 امور تعين على معالجة كثرة النسيان

1-الدعاء: فهو العلاج الأول الذي يستطيع به الإنسان أنْ يتجاوز كثرة النسيان، حيث يدعو عند نسيانه: "اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي".

2-الذكر: حيث إنَّ ذكر الله من تهليل وتسبيح وتكبير وما إلى ذلك يطرد الشيطان ويعالج النسيان قال تعالى: {وَاذكُر رَبَّكَ إِذا نَسيتَ}.

3-الاستعاذة من الشيطان: فالنسيان من الشيطان كما قال تعالى: {فَأَنساهُ الشَّيطانُ ذِكرَ رَبِّهِ}، فالاستعاذة منه تُبعد العبد عن ارتكاب المعاصي التي تشغل العقل والقلب وتسبب سوء الحفظ.

4-الكتابة وتكرار المعلومة: فهي من الأمور المعينة على معالجة النسيان، لأن العلم لا يُقيّد إلا بالكتابة وكثرة التكرار بكل وعي وتركيز.

دعاء سيد الاستغفار

«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين».