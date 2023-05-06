عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس الأمناء يعلن موعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطنى

الحوار الوطني
الحوار الوطني

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن موعد انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني، موضحًا أن الجلسات النقاشية للحوار الوطني من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل وسوف تكون يوم الأحد والثلاثاء والخميس.

وقال عبد القوى، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن  اليوم الأول سيشهد الحديث عن المحور السياسي وسيكون هناك أربع جلسات للحديث عن أربعة موضوعات في هذا المحور.

وأضاف أن جميع الموضوعات التي ستتم مناقشتها في الحوار الوطني في غاية الأهمية، لأنها تتناول قضايا خاصة بالمجتمع، منوهًا بأنه إذا تحدثنا عن المحور الاقتصادي نجد أن الزراعة مهمة جدًا بالنسبة للفلاحين وهكذا.

وأوضح أن الهدف من الحوار أن يعمل الجميع في وقت واحد للخروج بمقترحات ورفعها إلى الحكومة أو البرلمان، مشيًرا إلى أن كل لجنة من لجان الحوار الوطني مكونة من الخبراء والمتخصصين في مجال معين، وتابع: "نتمنى أن يخرج الحوار الوطني بنتائج جيدة؛ لأن الجميع مشارك في هذا الحوار لمعالجة وحل المشكلات الموجودة في المجتمع".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏والله بتهزروا.. إبراهيم سعيد يعلق على ركلة جزاء الأهلي في لقاء السوبر

مفاجأة صادمة.. تداول الصور الأولى لحفل زفاف زوجة حسن شاكوش وطليقها

بشرى للمواطنين| "شعبة الدواجن": انخفاض أسعار الفراخ والبيض بعد حل مشكلة الأعلاف

نجم الزمالك السابق يعلن نبأ سارًا لجماهير الفريق

بعد ادعاء ممارسة أبنائها للرذيلة.. عقوبات جديدة تنتظر أم زياد

مسرحية كبيرة.. نجم الزمالك يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز

نجم الزمالك السابق يعلن تحرك الفريق رسمياً ومخاطبة فيفا بشأن أزمة السوبر

طرد الشناوي ومعلول.. ميدو يُعلق على القرارات التحكيمية في السوبر

ترشيحاتنا

البلشي يبحث مع محافظ الإسكندرية الإجراءات اللازمة لإنشاء نادي الصحفيين

يا سلام على احتفال كهربا.. أحمد موسى عن فوز الأهلي بالسوبر: لاعيبة رجالة

إسرائيل.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثامن عشر على التوالي

منة فضالي في حوار مع صدى البلد: لم أجر عمليات تجميل في شفتي .. ومحمد رمضان متواضع

سورة في القرآن الكريم تقرأ لسداد الدين.. احرص عليها في هذه الأوقات

أول تعليق للخارجية السودانية بعد اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء ارتباطها برجل أعمال.. حسن شاكوش لم يحذف هذه الصور لزوجته |شاهد

فرض رسوم على سبائك الذهب وتراجع الجرام| صناعة المشغولات في مأزق (تفاصيل)

بملابس جريئة.. زوجة نجل ماجد المصرى تثير الجدل برفقته

لماذا غابت ميجان ماركل عن حضور حفل تتويج حماها الملك تشارلز ؟

فيديو

بتلاوة قرآنية.. إمام مصري أزهري يفتتح جلسات مجلس الشيوخ بولاية إلينوي

القهوة بالملح.. تريند جديد يثير الجدل على السوشيال ميديا

رقم قياسي.. مشتريات المصريين من الذهب في 3 شهور تتجاوز التوقعات |فيديو

كفيف ويستمع للمباراة.. قصة الشيخ أحمد إبراهيم حسن في مدرجات الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ