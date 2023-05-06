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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هادي الباجوري: فيلم قمر 14 مفيهوش رسالة .. واتكلمنا عن الحب

هادي الباجوري
هادي الباجوري

‎قال المخرج هادي الباجوري، خلال ندوة فيلم قمر 14 بمهرجان المركز الكاثوليكي: فيلم قمر 14 مفيهوش رسالة، وتعمدنا اننا منسلطش الضوء على ديانات الناس مسلم ولا مسيحي، كنا بنتكلم عن الحب.

و شهدت فعاليات الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تكريم عدد من المتميزين من نجوم وصناع الفن والإعلام، وذلك بقاعة النيل للأباء الفرنسيسكان.

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وأهدى المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين د. يحيى الفخراني، محمود حميدة، سهير رمزي، هناء الشوربجي.

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرجة القديرة إنعام محمد علي، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان سامي مغاوري، وجائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح.

وأهدى جائزة الإبداع الفني لكل من الكاتب مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه،والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وجائزة التميّز الإعلامي  للإعلامي محمود سعد الذى تغيب عن الحضور .

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