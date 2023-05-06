غير مقبول.. روسيا تندد بصمت المنظمات الدولية بعد تفجير سيارة بريليبين

نددت وزارة الخارجية الروسية، بصمت المنظمات الدولية فيما يتعلق بالهجوم على السياسي والكاتب الروسي زخار بريليبين الذي تم تفجير سيارته اليوم بمقاطعة نيجني نوفجورود.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت: “إن عدم إدانة هجوم إرهابي آخر ضد صحفي روسي وشخصية عامة أمر كاشف لطبيعة السلطات الأمريكية”، مضيفًة أن صمت المنظمات الدولية ذات الصلة غير مقبول.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المسؤولية عن الهجوم الإرهابي ضد بريليبين وغيرها من الأعمال الإرهابية تقع ليس فقط على عاتق السلطات الأوكرانية، ولكن أيضا على عاتق “رعاتها الغربيين، وفي المقام الأول الولايات المتحدة.

وكانت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، كشفت أن منفذ الهجوم على سيارة الكاتب والسياسي الروسي زاخار بريلبين رئيس حزب روسيا العادلة اعترف بالعمل لصالح مخابرات أوكرانيا.

وأوضحت اللجنة، في بيان عبر حسابها على "تليجرام" اليوم السبت: "أثناء استجواب ألكسندر بيرمياكوف المشتبه به في محاولة اغتيال زاخار بريلبين اعترف بأنه تصرف بناء على تعليمات من الخدمات الخاصة الأوكرانية".

وأضافت أن "المشتبه به أقرّ بأنه زرع عبوة ناسفة بالطريق الذي مرت عليه سيارة زاخار بريليبين ثم فجرها عن بعد، وهرب من مكان الحادث".