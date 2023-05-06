مكنتش مقتنع .. حفظي يكشف سبب تغير نهاية فيلم حامل اللقب

قال محمد حفظي منتج فيلم حامل اللقب أنه تم تغير نهاية الفيلم بناء على توصية الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية.



وأضاف حفظى أثناء تسلمه شهادة التكريم من مهرجان جمعية الفيلم: الدكتور خالد عبد الجليل أقترح عليا تغير نهاية فيلم حامل اللقب وبالفعل النهاية أتغيرت ومكنتش مقتنع بيها فى بداية الأمر وعندما تم عرض الفيلم عجبتي.



وتابع: أنا عادة مش بشيد بدور الرقابة بس الحمد الله المرة دي عدت على خير.





افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

وبدأت فعاليات الدورة الـ 49 بكلمة من مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس المهرجان الذي اعتذر في بداية كلمته عن التأخير عن الموعد المحدد لبدء الحفل بسبب تأخر وصول السينمائيين، وأكد عبد السميع أن الدورة الحالية تشهد تطورا على مستوى اختيار الأفلام.

وعقب مراسم الافتتاح تم عرض فيلم " الجريمة" بحضور صناع الفيلم وعلى رأسهم الفنان حجاج عبد العظيم.

وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت أن الاستفتاء العام الذي يشارك فيه أعضاء الجمعية والنقاد والصحفيين وعدد من السينمائيين، لاختيار الأفضل من الأعمال التي عرضت خلال عام 2022 اختيار 8 أفلام من التي عرضت بدور العرض والمنصات الرقمية وهي وفقا لموعد عرضها "الجريمة" للمخرج شريف عرفة، و"من أجل زيكو" للمخرج بيتر ميمي، و"ليلة قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت" للمخرج احمد نادر جلال، و"كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهي الأفلام التي ستشاهدها لجنة التحكيم، وتتنافس علي جوائز هذه الدورة، بينما سيعرض بالمهرجان خارج التحكيم كل من "حامل اللقب" للمخرج هشام فتحي، و"تسليم أهالي" للمخرج خالد الحلفاوي، و"فضل ونعمة" للمخرج رامي إمام.

المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ودار الاوبرا المصرية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام المشاركة، يقوم اعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الافلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدة عرضت على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما ومجلس إدارة الجمعية سواء الحالية أومنذ بداية إقامته.