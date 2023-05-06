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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إعلان تفاصيل اجتماعات اللجان الفرعية لمحاور الحوار الوطني غدًا

صدى البلد

أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي، أن كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية كانت في منتهى العمق.

وقال رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت: “إننا حريصون أن يجد كل مكون من مكونات المجتمع المصري تمثيلا، وأن الفئة الوحيدة التي لم تدع لهذا الحوار هي الفئة التي حرضت على العنف ومارسته وانتهكت أحكام الدستور والقانون فقط”.

أشار إلى أن نحو ألفي شخص حضروا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني من مختلف الاتجاهات ومن كل الطوائف وفئات المجتمع المصري، وأن الجلسة الافتتاحية شهدت حضورا من كل مكونات المجتمع المصري سواء سياسيين أو اقتصاديين أو شخصيات عامة أو قيادات محلية أو الشباب أو المرأة ورجال الفن والدين.

وأكد أنه لم يعمل بمفرده وإنما يعمل معه 75% من الشباب المصري، وأكثرهم من النساء ويحملن كفاءة منقطعة النظير والتجربة أثبتت ذلك، وتطرق إلى أن مجلس الأمناء على قدر المسؤولية، ووفر أجواءً شديدة الإيجابية، ونوه رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية عن ضرورة وأهمية الحوار.

وعن حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعددا من وزراء الحكومة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قال يعد دليلا على الدعم السياسي العام للدولة المصرية لإجراء الحوار الوطني واهتمام الحكومة، ولفت إلى أن الحكومة مدعوة دائما في جلسات الحوار بناء على إرادتها واختيارها دون أدنى مسؤولية على الحكومة.

وأوضح أن مخرجات الحوار الوطني ستذهب لرئيس الجمهورية، ويحركها الرئيس في الاتجاه الذي يراه، وأن مخرجات الحوار يجب أن تكون عملية عن طريق وضع قانون أو تعديله وهذا ستتولاه السلطة التشريعية أو تعديل في سياسة حكومية أو إصدار قرارات تنفيذية بمستويات الإدارة المختلفة، فيجب أن يكون الحوار له تشخيص وعلاج.

تفاصيل اجتماعات اللجان الفرعية

وتطرق إلى أن جلسات الحوار الوطني ستعقد في أرض المعارض بناء على تجهيزات تستوعب العدد المطلوب، ولفت إلى أن هناك اجتماعا لمجلس الأمناء غدا لإعلان ترتيبات الجلسات النهائية.

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