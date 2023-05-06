رئيس البرلمان العربي يرحب بمبادرة بدء مباحثات بين الأطراف السودانية في جدة

رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالمبادرة التي تم الإعلان عنها من جانب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية ببدء مباحثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية، وممثلين عن قوات الدعم السريع التي عقدت في مدينة جدة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي -في تصريح صحفي مساء اليوم السبت- عن أمله في أن تكون هذه المبادرة خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي للأزمة السودانية ورأب الصدع بين الطرفين ووقف نزيف الدم والعودة بالدولة السودانية إلى طريق الأمن والاستقرار، مشددا على أن الأمن السوداني هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود البناءة التي تبذلها المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة إلى جانب كافة الجهود العربية المبذولة للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق والمساهمة بشكل حثيث في الحفاظ على تماسك الدولة وإجلاء الرعايا وايصال المساعدات الإنسانية.

