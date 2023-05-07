بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بالمنيا

أصيب 9 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بمركبة توك توك بإحدى قرى مركز المنيا بسبب السرعة الزائدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة باصطدام السيارة رقم 7164 ميكروباص ومركبة توك توك بدون لوحات معدنية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: محمد. ي 25 عاما وعبد الرحمن. م. س 20 عاما وعبد التواب. م. ع 65 عاما ومحمد. س. ت 33 عاما ونور. ا. ع 19 عاما ومحمد. ب. ع 28 عاما وأيمن. ع. أ 29 عاما وصلاح. م 52 عاما وربيع. ب. ح 36 عاما.

تم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة.