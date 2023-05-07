مارك كلاتنبرج يوضح حقيقة استحقاق محمد شريف الطرد أمام بيراميدز

أوضح الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج وجهة نظره في الحالات المثيرة للجدل خلال مواجهة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز.

قال كلاتنبرج في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ركلة الجزاء المحتسبة لكهربا غير صحيحة، فالتداخل على اللاعب من المدافع كان طبيعيا ولا يرتقي لاحتساب ركلة جزاء".

أضاف: "حسين الشحات لا يستحق الحصول على ركلة جزاء، تدخل المدافع معه كان طبيعيا وقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح".

واختتم: "محمد شريف لا يستحق الطرد، فاتجاه اللاعب في الكرة المشتركة مع لاعب بيراميدز كان طبيعيا وكان لا يرى لاعب بيراميدز ورغبته الاتجاه والوصول للكرة، وبالتالي لا يستحق البطاقة الحمراء".