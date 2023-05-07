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برلمان

خبير أثري: الأفروسنتريك أضحوكة ولدينا ردود علمية موثقة على الادعاءات

صدى البلد

قال خالد سعد، الخبير الأثري بوزارة السياحة، ردا على ما وصفه بأضحوكة الأفروسنتريك "إننا أعظم دولة في الفنون والفلك والعلوم والآثار، لدينا خير دليل، المصري القديم كان واضحا في توضيح كل الأشكال والتفاصيل الأجنبية التي كانت تدخل مصر، فحدود مصر كانت موجودة في برديات من قبل الحروب العالمية وكانت تسمى المملكة المصرية".


وتابع خلال مشاركته في الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "الأفروسنتريك... محاولات مستمرة للسطو على الحضارة المصرية": "لدينا ردود علمية موثقة على ادعاءات الأفروسنتيك". 
 

وأضاف الخبير الأثري بوزارة السياحة والآثار، أن هناك جهات تقوم بدراسة الحضارة المصرية، ودراسة علوم المصريين القدماء.
 

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سعد، الخبير الأثري بوزارة السياحة، وأحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ولطفي سلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أفروسنتريك الحروب العالمية الخبير الأثري الحضارة المصرية خالد سعد

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