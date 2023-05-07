طلق زوجته مرتين وردها ثم خلعته.. هل تعتبر طلقة ثالثة ؟

الرجل الذي طلق زوجته مرتين وردها ثم خلعته زوجته.. هل تعتبر هذه طلقة ثالثة؟، وهل يعد الخلع طلاق أم فسخ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من خلال برنامج “من مصر” على شاشة سي بي سي.

هل يعد الخلع طلاق أم فسخ؟

وقال علي جمعة، إن القانون المصري نص على أنها تصبح الثالثة وهذا الأصح في مذهب الشافعية، لافتا إلى أن مقابل ذلك يعد الخلع فسخ ونحن في القانون لا يؤخذ به، وليس هناك رجوع له لأنها سترتكب جريمة وفق اختيار القانون.

هل يعد الخلع طلاق أم فسخ؟، قال علي جمعة: إن حكم القاضي في الخلع يقع ظاهراً وباطناً عند الله وعند الناس، موضحاً أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم :"ردي عليه حديقته وطلقها تطليقة" فالتطليق بمعنى الانفصال وليس العدد.

أحكام الشريعة المتعلقة بحق الخلع

وفي حديثه الرمضاني، قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر: إن هناك مساواة بالغة الدقة بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات، فإذا كان من حق الزوج أن يطلق زوجته، فكذلك من حق الزوجة أن تخلع الزوج، وعلى الرغم من اعتبار بابي الطلاق والخلع متجاوران في كتب الفقه، إلا أن أحكام الشريعة المتعلقة بحق الخلع لم يكن لها حضور مؤثر في دور الإفتاء أو لجان الفتوى أو ساحات القضاء.

أضاف "الإمام الأكبر" خلال برنامج المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الخُلع حق أعطته الشريعة الإسلامية للزوجة التي تكره زوجها، وذلك في مقابل حق الطلاق الذي منحه الشرع للزوج.

حكم الخلع فى المحاكم

في حين أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر الشريف، أن البعض قام بنسب كلام غير صحيح لـ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وأضاف المشرف على رواق الأزهر الشريف، خلال برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن شيخ الأزهر لا يقف لما يقوم به البعص بـ نسب كلام غير صحيح له، لافتاً إلى أن شيخ الأزهر مستمر فى طريقه، وأنه لم يصرح بـ عدم جواز الخلع فى المحاكم، وأن الأزهر نفى هذا الأمر تمامًا، وأن هذا الأمر مختلق.